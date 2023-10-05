«Надо убегать, если есть возможность». Титов дал совет талантливым футболистам из РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил уровень игроков РПЛ.

Он считает, что талантливые российские футболисты должны уезжать в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», - цитирует Титова Sport24.

Напомним, что российские сборные и клубы временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.