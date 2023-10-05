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Объявлены претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Беллингем второй раз в текущем сезоне номинирован на эту награду.
05 октября 2023 09:41
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 октября, официальный сайт УЕФА объявил претендентов на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов попали Джуд Беллингем («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и Арминду Брума («Брага»).

Английскому полузащитнику «сливочных» удалось оформить гол и ассист, что помогло его команде взять верх над «Наполи» (3:2). Мората и Хойлунд стали авторами дублей. На счету Брумы забитый мяч и одна результативная передача в победной игре против «Униона» (3:2).

источник: UEFA (УЕФА)
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