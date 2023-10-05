Агент полузащитника «Пачуки» Идрисси рассказал, с какими клубами РПЛ ведёт переговоры

Агент хавбека «Пачуки» Уссамы Идрисси заявил, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате России.

Ранее 27-летний футболист играл за «АЗ», «Севилью», «Аякс», «Кадис» и «Фейеноорд».

«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит «РБ-Спорт» слова Аннаса Эль Гуша.

В минувшем сезоне Идрисси выступал за «Фейеноорд». Полузащитник провёл 27 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.