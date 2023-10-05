В Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, по какой причине африканская сборная приняла решение сыграть товарищескую игру против России.

«Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», — заявил Отиено в интервью Sport24.

Товарищеский матч Россия – Кения состоится 16 октября в 19:00 (мск) в турецком городе Анталье на стадионе Titanic Mardan, вмещающем 7428 зрителей.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентябре команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).