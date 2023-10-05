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В Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной

Матч состоится 16 октября.
05 октября 2023 10:16
автор: Виталий Овсянников

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, по какой причине африканская сборная приняла решение сыграть товарищескую игру против России.

«Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», — заявил Отиено в интервью Sport24.

Товарищеский матч Россия – Кения состоится 16 октября в 19:00 (мск) в турецком городе Анталье на стадионе Titanic Mardan, вмещающем 7428 зрителей.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентябре команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).

источник: Sport24.ru
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