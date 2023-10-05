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Рафаэл Леау: «Милан» должен был брать три очка в матче с «Боруссией»

Встреча закончилась со счётом 0:0.
05 октября 2023 10:32
автор: Виталий Овсянников

Португальский футболист Рафаэл Леау, выступающий за «Милан» на позиции вингера, прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Мы не можем быть довольны подобным результатом. В первой игре ЛЧ с «Ньюкаслом» мы также контролировали ситуацию на поле, создавали моменты, но не забили. Мы не слишком хорошо начали матч, но потом создали достаточно моментов и должны были брать три очка. В Лиге чемпионов ты очень серьёзно рискуешь, если не забиваешь. К счастью, дортмундцы тоже не забили», — цитирует Леау официальный сайт УЕФА.

«Милан» после двух матчей с двумя очками занимает третье место в группе F. Немецкая команда с одним очком занимает турнирную таблицу квартета. В следующем туре итальянцы сыграют с «ПСЖ», а «шмели» с «Ньюкаслом».

источник: UEFA (УЕФА)
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