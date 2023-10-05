Ивица Олич: ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве

Экс-футболист ЦСКА Ивича Олич заявил, что столичные армейцы демонстрировали свой лучший футбол, когда наставником команды был Валерий Газзаев.

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. У Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России. Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100% — для этого мы много тренировались. В ЦСКА было много качественных футболистов, мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов», — заявил Олич в интервью Sport24.

Напомним, хорватский нападающий выступал за столичных армейцев с 2003 по 2006 год. Он стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года стал главным тренером ЦСКА, но уже спустя три месяца покинул команду. На текущий момент Ивица Олич является ассистентом главного тренера в сборной Хорватии.