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Ивица Олич: ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве

Хорват выступал за армейцев с 2003 по 2006 год.
05 октября 2023 10:49
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист ЦСКА Ивича Олич заявил, что столичные армейцы демонстрировали свой лучший футбол, когда наставником команды был Валерий Газзаев.

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. У Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России. Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100% — для этого мы много тренировались. В ЦСКА было много качественных футболистов, мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов», — заявил Олич в интервью Sport24.

Напомним, хорватский нападающий выступал за столичных армейцев с 2003 по 2006 год. Он стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года стал главным тренером ЦСКА, но уже спустя три месяца покинул команду. На текущий момент Ивица Олич является ассистентом главного тренера в сборной Хорватии.

источник: Sport24.ru
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