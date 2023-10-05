Новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил чемпионаты России и Мексики

Мексиканский футболист Луис Чавес, выступающий за московское «Динамо» на позиции полузащитника, сравнил РПЛ и чемпионат Мексики.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в РПЛ очень хороший. Я уже постепенно адаптируюсь ко всему, чувствую себя лучше в команде», — цитирует Чавеса издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Чавес сыграл за «Пачуку», из которой перешёл в «Динамо», 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги. Летом 2023 года стал игроком бело-голубых. В РПЛ на его счету пять матчей.