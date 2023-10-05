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Новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил чемпионаты России и Мексики

Мнение полузащитника бело-голубых.
05 октября 2023 11:23
автор: Виталий Овсянников

Мексиканский футболист Луис Чавес, выступающий за московское «Динамо» на позиции полузащитника, сравнил РПЛ и чемпионат Мексики.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в РПЛ очень хороший. Я уже постепенно адаптируюсь ко всему, чувствую себя лучше в команде», — цитирует Чавеса издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Чавес сыграл за «Пачуку», из которой перешёл в «Динамо», 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги. Летом 2023 года стал игроком бело-голубых. В РПЛ на его счету пять матчей.

источник: «РИА Новости»
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