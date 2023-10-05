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Франко Камоцци: об увольнении Абаскаля из «Спартака» можно уже говорить точно

Команда не может забить два матча подряд.
05 октября 2023 12:01
автор: Александр Поволоцкий

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаля скоро завершит работу в клубе.

В среду, 4 октября, команда проиграла «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Ранее «Спартак» уступил «Крыльям Советов» в 10-м туре чемпионата РПЛ (0:4).

«Вначале он преуспел благодаря наследию Ваноли и его сотрудников. Но с тех пор, как Гильермо вступил в должность главного тренера в «Спартаке», он не дал ничего нового, и не является подходящим специалистом для работы в таком большом клубе. Об увольнении Абаскаля можно уже говорить точно, без «но» и «если», — приводит Sport24 слова Камоцци.

Отметим, что «Спартак» гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В таблице РПЛ красно-белые занимают 5-е место.

источник: Sport24.ru
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