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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о личном баннере на Times Square в Нью-Йорке

За это он заплатил 500 долларов.
05 октября 2023 12:05
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Игорь Лещук, выступающий за московское «Динамо» на позиции голкипера, рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на площади Times Square в Нью-Йорке.

27-летний вратарь сделал это летом 2023 года во время отдыха в США.

«Это удовольствие обошлось мне в 500 долларов. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток. Баннер висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. Многие раскритиковали меня за этот поступок? Пусть критикуют — люди сидят дома и, видимо, им нечего делать», - заявил Лещук в интервью «РБ Спорт».

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провел 14 матчей, пропустил 21 гол и отыграл три встречи «на ноль». В текущем сезоне на его счету четыре игры и восемь пропущенных мячей. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

источник: «РБ-Спорт»
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