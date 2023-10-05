Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о личном баннере на Times Square в Нью-Йорке

Российский футболист Игорь Лещук, выступающий за московское «Динамо» на позиции голкипера, рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на площади Times Square в Нью-Йорке.

27-летний вратарь сделал это летом 2023 года во время отдыха в США.

«Это удовольствие обошлось мне в 500 долларов. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток. Баннер висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. Многие раскритиковали меня за этот поступок? Пусть критикуют — люди сидят дома и, видимо, им нечего делать», - заявил Лещук в интервью «РБ Спорт».

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провел 14 матчей, пропустил 21 гол и отыграл три встречи «на ноль». В текущем сезоне на его счету четыре игры и восемь пропущенных мячей. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.