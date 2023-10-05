Владислав Радимов: Абаскаль хочет уйти. Не мучайте «Спартак», выплатите ему неустойку

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля пропало желание работать с красно-белыми.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак», — заявил Радимова в программе «Все на Матч!».

Напомним, вчера, 4 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:0. Ранее в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0.