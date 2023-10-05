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Украина требует от членов УЕФА бойкотировать матчи с Россией

Ранее футбольная организация совместно с ФИФА допустили юношеские российские сборные до международных турниров.
Украина требует от членов УЕФА бойкотировать матчи с Россией
05 октября 2023 12:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РФС

Министерство молодёжи и спорта Украины выступило с обращением к членам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом бойкота матчей, в которых примут участие национальные команды России.

«Украина обратилась ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Ещё несколько стран — Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония — заявили, что ждут дальнейших объяснений от УЕФА. Мы твёрдо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать СВО и пропагандировать безнаказанность», — пишет пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

источник: «Советский спорт»
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