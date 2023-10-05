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Агент Кайседо объяснил, почему игрок решил перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»

В прошедшее трансферное окно эквадорец присоединился к лондонской команде.
05 октября 2023 12:47
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы полузащитника «Челси» Мойзеса Кайседо, рассказал, почему его клиент предпочёл перейти в стан «пенсионеров», а не в «Ливерпуль».

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойзес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с «Ливерпулем». На мой взгляд, у мерсисайдцев более солидный и долгосрочный проект. На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал «Челси» перейти к ним. Поэтому, когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать и посмотреть, сделает ли «Челси» такое же или более внушительное», – приводит слова агента Yahoo News.

«Челси» приобрёл Кайседо у «Ливерпуля» в августе 2023 года за 116 миллионов евро. С тех пор за синих 21-летний футболист провёл семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.

источник: Yahoo News
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