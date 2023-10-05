Защитник «Зенита» Родригао: мы пропускаем много из-за потери концентрации

Бразильский футболист Родригао, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, прокомментировал действия своей команды в обороне.

«Мы знаем, что мы пропускаем непростительно много. Мне кажется, что в каждом из пропущенных мячей есть определённая потеря концентрации — минимальная деталь, которая позволяет сопернику поразить ворота, а нам — не сохранить ворота в неприкосновенности», — цитирует Родригао пресс-служба «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. За 10 игр чемпионата России «Зенит» пропустил 11 голов. В сезоне-2022/23 за этот же период времени санкт-петербургский клуб доставал мяч из сетки своих ворот только три раза.