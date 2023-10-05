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Голкипер «Динамо» Лещук предположил, когда российские клубы вернут в еврокубки

Команды из России отстранены от международных турниров с февраля прошлого года.
05 октября 2023 13:06
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук спрогнозировал, когда российские клубы вернутся на международную арену.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через два-три года», — приводит слова 27-летнего футболиста «РБ Спорт».

В сентябре этого года ФИФА и исполком УЕФА приняли решение допустить юношеские сборные России до международной соревнований. Взрослые российские национальные команды и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой европейских организаций с февраля 2022 года.

источник: «РБ-Спорт»
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