Голкипер «Динамо» Лещук предположил, когда российские клубы вернут в еврокубки

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук спрогнозировал, когда российские клубы вернутся на международную арену.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через два-три года», — приводит слова 27-летнего футболиста «РБ Спорт».

В сентябре этого года ФИФА и исполком УЕФА приняли решение допустить юношеские сборные России до международной соревнований. Взрослые российские национальные команды и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой европейских организаций с февраля 2022 года.