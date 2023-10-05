Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита» перед игрой с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем 11-го тура РПЛ против «Сочи».

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч в рамках 11-го тура РПЛ, в котором сочинцы сыграют против сине-бело-голубых состоится 7 октября в 14:00 (мск).