Испанский судья Матеу Лаос поделился воспоминаниями о поведении форварда Лионеля Месси во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за резкие слова, которые он сказал во время игры. В том матче он был другим Месси. Он очень плохо вел себя на чемпионате мира, это был позор. За эти годы мы пересекались более чем на 50 матчах. После празднования в стиле (телеперсонажа) Topo Gigio голландцы разволновались, и это была провокация», — приводит слова арбитра Goal.com.

Месси вместе с национальной командой Аргентины стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года. В финальном матче подопечные Лионеля Скалони обыграли сборную Франции в серии пенальти (3:3, пенальти — 4:2).