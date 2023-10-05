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Сергей Семак прокомментировал отставание «Зенита» от первого места на 7 очков

Сине-бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
05 октября 2023 14:06
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал турнирное положение санкт-петербургской команды.

«Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. Оказывает ли на команду давление тот факт, что отстаём от первого места на 7 очков? Наше дело — делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. Первое место занимает «Краснодар» с 24 баллами.

источник: ФК «Зенит»
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