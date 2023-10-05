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Представлены номинанты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре

На награду претендуют семь футболистов.
05 октября 2023 14:12
автор: Глеб Шевяков

Английская премьер-лига огласила список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока национального первенства по итогам сентября.

На приз номинированы Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Ньюкасл») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Победитель определится согласно голосованию болельщиков и футбольных экспертов. В августе лучшим игроком был признан полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон.

источник: АПЛ
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