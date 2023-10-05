В CAS заявили, что от «Ростова» не было обращения по делу Норманна

Сегодня, 5 октября, «Матч ТВ» сообщил о том, что «Ростов» не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Матиаса Норманна.

При этом ранее, 3 октября, глава жёлто‑синих Арташес Арутюнянц заявлял о том, что клуб подал жалобу в CAS на норвежского полузащитника.

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд по этому вопросу не обращались», — сообщили в пресс‑службе CAS.

Напомним, 27-летний футболист «Ростова», выступавший за «Динамо» на правах аренды, покинул Россию и требовал расторгнуть его договор с ростовской и московской командами.

20 августа Матиас Норманн стал игроком саудовского клуба «Аль-Раед».