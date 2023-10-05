Сборная России до 14 лет одержала разгромную победу над Киргизией на Турнире развития УЕФА

Национальная команда России возрастом до 14 лет крупно обыграла сверстников из Киргизии в матче Турнира развития УЕФА.

Очная встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу российских футболистов.

За команду победителей голы забили Илья Иварлак, Магомед Гусейнов (дубль), Александр Андреев, Андрей Литвинов (дубль), Камал Абдурашидов, Рамиль Гайнуллин (дубль) и Камал Абдурашидов.

Турнир развития УЕФА стартовал 3-го октября в Минске и завершится 8-го числа того же месяца. Помимо России и Киргизии в соревнованиях участвуют сборные Беларуси и Таджикистана до 14 лет.