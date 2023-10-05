ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В сербском «Спартаке» рассказали о цели, стоящей перед Александром Кержаковым

Российский специалист возглавил клуб в июне 2023 года.
05 октября 2023 14:29
автор: Виталий Овсянников

Президент сербского «Спартака» Никола Симович рассказал о задачах, которые стоят перед главным тренером клуба из Суботицы Александром Кержаковым.

«Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться еще выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей», — цитирует Симовича издание «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает 8-е место в чемпионате Сербии с 12 очками после девяти матчей.

Ранее Александр Кержаков возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

источник: «Спорт-Экспресс»
Представлены номинанты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ в сентябре
На награду претендуют пять специалистов.
05.10.2023 15:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Барселоны» Левандовски из-за травмы выбыл на неопределённый срок
Польский игрок получил повреждение во время матча Лиги чемпионов с «Порту».
05.10.2023 14:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная России до 14 лет одержала разгромную победу над Киргизией на Турнире развития УЕФА
Сборная России до 14 лет одержала разгромную победу над Киргизией на Турнире развития УЕФА
Игра состоялась в четверг, 5 октября.
05.10.2023 14:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В CAS заявили, что от «Ростова» не было обращения по делу Норманна
В августе полузащитник стал игроком саудовского клуба «Аль-Раед».
05.10.2023 14:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Представлены номинанты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре
На награду претендуют семь футболистов.
05.10.2023 14:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Семак прокомментировал отставание «Зенита» от первого места на 7 очков
Сине-бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
05.10.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Арбитр Лаос – о поведении Месси на чемпионате мира-2022: это был позор
Арбитр Лаос – о поведении Месси на чемпионате мира-2022: это был позор
Аргентинец в составе сборной выиграл мундиаль.
05.10.2023 13:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.