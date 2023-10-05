В сербском «Спартаке» рассказали о цели, стоящей перед Александром Кержаковым

Президент сербского «Спартака» Никола Симович рассказал о задачах, которые стоят перед главным тренером клуба из Суботицы Александром Кержаковым.

«Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться еще выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей», — цитирует Симовича издание «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает 8-е место в чемпионате Сербии с 12 очками после девяти матчей.

Ранее Александр Кержаков возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».