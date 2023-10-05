Нападающий «Барселоны» Левандовски из-за травмы выбыл на неопределённый срок

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не поможет команде в ближайших матчах из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в своих соцсетях.

35-летний футболист травмировался по ходу матча группового этого Лиги чемпионов с «Порту» (1:0). Нападающий каталонцев покинул поле из-за повреждения в первом тайме. Он выбыл на неопределённый срок.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хави он отыграл десять матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.