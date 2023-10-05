ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий «Барселоны» Левандовски из-за травмы выбыл на неопределённый срок

Польский игрок получил повреждение во время матча Лиги чемпионов с «Порту».
05 октября 2023 14:45
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не поможет команде в ближайших матчах из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в своих соцсетях.

35-летний футболист травмировался по ходу матча группового этого Лиги чемпионов с «Порту» (1:0). Нападающий каталонцев покинул поле из-за повреждения в первом тайме. Он выбыл на неопределённый срок.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хави он отыграл десять матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: ФК «Барселона»
Представлены номинанты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ в сентябре
На награду претендуют пять специалистов.
05.10.2023 15:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В сербском «Спартаке» рассказали о цели, стоящей перед Александром Кержаковым
Российский специалист возглавил клуб в июне 2023 года.
05.10.2023 14:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная России до 14 лет одержала разгромную победу над Киргизией на Турнире развития УЕФА
Сборная России до 14 лет одержала разгромную победу над Киргизией на Турнире развития УЕФА
Игра состоялась в четверг, 5 октября.
05.10.2023 14:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В CAS заявили, что от «Ростова» не было обращения по делу Норманна
В августе полузащитник стал игроком саудовского клуба «Аль-Раед».
05.10.2023 14:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Представлены номинанты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре
На награду претендуют семь футболистов.
05.10.2023 14:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Семак прокомментировал отставание «Зенита» от первого места на 7 очков
Сине-бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
05.10.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Арбитр Лаос – о поведении Месси на чемпионате мира-2022: это был позор
Арбитр Лаос – о поведении Месси на чемпионате мира-2022: это был позор
Аргентинец в составе сборной выиграл мундиаль.
05.10.2023 13:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.