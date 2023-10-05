Федерация футбола Венгрии отреагировала на допуск молодёжной сборной России до турниров

Венгерская футбольная федерация (ВФФ) выступил с заявлением по поводу допуска сборной России возрастом до 17 лет на международные турниры.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация — член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводит заявление Федерации футбола Венгрии ТАСС.

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.