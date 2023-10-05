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Федерация футбола Венгрии отреагировала на допуск молодёжной сборной России до турниров

Ранее исполком УЕФА разрешил российской национальной команде до 17 лет участвовать в международных соревнованиях.
05 октября 2023 15:19
автор: Глеб Шевяков

Венгерская футбольная федерация (ВФФ) выступил с заявлением по поводу допуска сборной России возрастом до 17 лет на международные турниры.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация — член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводит заявление Федерации футбола Венгрии ТАСС.

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

источник: ТАСС
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