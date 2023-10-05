Марио Балотелли: у «ПСЖ» нет шансов меня подписать, даже если они захотят

Экс-форвард итальянской сборной Марио Балотелли, в настоящее время выступающий за «Адану Демирспор», рассказал о возможном предложение перейти в «ПСЖ».

«Что, если «ПСЖ» позвонит мне? Никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». Так что… у «ПСЖ» нет ни единого шанса. А если «ПСЖ» предложит мне € 10 млн за сезон? Тогда конечно! В таком случае я бы согласился!», — цитирует Балотелли спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, в сентябре 2023 года итальянский форвард вернулся в состав «Аданы Демирспор». За свою карьеру он также играл за «Монцу», «Марсель», «Брешию», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.