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Марио Балотелли: у «ПСЖ» нет шансов меня подписать, даже если они захотят

В настоящий момент итальянец выступает за «Адану Демирспор».
05 октября 2023 15:27
автор: Виталий Овсянников

Экс-форвард итальянской сборной Марио Балотелли, в настоящее время выступающий за «Адану Демирспор», рассказал о возможном предложение перейти в «ПСЖ».

«Что, если «ПСЖ» позвонит мне? Никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». Так что… у «ПСЖ» нет ни единого шанса. А если «ПСЖ» предложит мне € 10 млн за сезон? Тогда конечно! В таком случае я бы согласился!», — цитирует Балотелли спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, в сентябре 2023 года итальянский форвард вернулся в состав «Аданы Демирспор». За свою карьеру он также играл за «Монцу», «Марсель», «Брешию», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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