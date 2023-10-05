Сергей Шавло считает, что футболисты «Спартака» не бьются за Абаскаля

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал проблемы действующего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«У него нет контакта с командой, который был раньше. Вчера играли футболисты, которые получают мало времени, но после гола все затухло. Не было искры у футболистов, чтобы они бились за тренера. Нет химии между тренером и игроками, которая способствовала бы хорошим результатам и успехам», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 4 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:0. Ранее в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0.