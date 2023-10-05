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Легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым футболистам переезжать в Европу

По мнению Владимира Пономарева юные таланты не должны уходить из РПЛ.
05 октября 2023 15:50
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Егора Титова, который призвал молодых игроков при первой возможности переезжать в европейские лиги.

По его мнению, российские футболисты должны переходить в зарубежные клубы только при наличии хорошего предложения и по достижении определенного возраста.

«Нужно ребят держать до тех пор, пока их не пригласят в хорошую команду. Я придерживаюсь мнения, что ребята воспитываются в нашей футбольной школе — значит, какую-то часть времени они должны посвятить клубу, который их воспитал. В 23-24 года можно уходить, если тебя приглашают. Сначала пусть вырастут, потом их пригласят в приличную команду — и пожалуйста, поезжай и играй» — заявил Пономарев в интервью «Газета.Ру».

Отметим, что Егор Титов с 1992 по 2008 год выступал за московский «Спартак». Также он играл за «Химки» и «Локомотив» (Астана).

источник: «Газета.Ru»
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