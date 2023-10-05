Грегор Кобель продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с вратарём команды Грегором Кобелем. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-жёлтых.

По информации источника, стороны заключили новое соглашение до лета 2028 года.

«У этого клуба есть потенциал для завоевания титулов, если мы все будем усердно работать над собой. Верю, что когда-нибудь мы сможем отпраздновать нечто большое», — заявил 25-летний футболист.

Кобель присоединился к «Боруссии» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он провёл девять матчей, пропустил девять мячей и сохранил ворота «сухими» в трёх встречах.