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Дешам объявил состав французской сборной на матчи с Нидерландами и Шотландией

Встречи пройдут в рамках отбора к Евро-2024.
05 октября 2023 15:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 октября, издание L'Equipe сообщает о том, что главный тренер французской сборной Дидье Дешам объявил состав на встречи с Нидерландами и Шотландией.

Матчи состоятся в рамках отборочного цикла к Евро-2024 и пройдут 13 и 17 октября, соответственно.

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

источник: L'Equipe
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