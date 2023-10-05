Камоцци прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке» в текущем сезоне

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци уверен, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля недостаточен для того, чтобы тренировать такую команду.

«У Абаскаля не тот уровень, чтобы тренировать такой клуб, как «Спартак». Я уже говорил это с тех пор, как он возглавил «Спартак», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

В среду, 4 октября подопечные Абаскаля потерпели поражение от «Динамо» (0:3) в рамках Кубка России. Ранее в 10-м туре РПЛ столичная команда разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В настоящее время москвичи располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.