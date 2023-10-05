ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Камоцци прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке» в текущем сезоне

Испанский специалист руководит московским клубом с прошлого года.
05 октября 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци уверен, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля недостаточен для того, чтобы тренировать такую команду.

«У Абаскаля не тот уровень, чтобы тренировать такой клуб, как «Спартак». Я уже говорил это с тех пор, как он возглавил «Спартак», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

В среду, 4 октября подопечные Абаскаля потерпели поражение от «Динамо» (0:3) в рамках Кубка России. Ранее в 10-м туре РПЛ столичная команда разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В настоящее время москвичи располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

источник: Чемпионат.com
Левитин оценил предложение УЕФА допустить молодёжные сборные России до соревнований
Ранее с таким предложением выступил исполком спортивной организации.
05.10.2023 16:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, почему Марадишвили получает мало игрового времени в РПЛ
Российский хавбек выступает за московскую команду с 2021 года.
05.10.2023 16:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей после матча с «Уралом»
При этом Гончаренко наказания избежал.
05.10.2023 16:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Ковачева рассказал об адаптации игрока в России
Футболист перешёл в «Ахмат» на правах аренды.
05.10.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дешам объявил состав французской сборной на матчи с Нидерландами и Шотландией
Встречи пройдут в рамках отбора к Евро-2024.
05.10.2023 15:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Грегор Кобель продлил контракт с дортмундской «Боруссией»
Швейцарский голкипер выступает за «шмелей» с 2021 года.
05.10.2023 15:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым футболистам переезжать в Европу
По мнению Владимира Пономарева юные таланты не должны уходить из РПЛ.
05.10.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.