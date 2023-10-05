Агент Ковачева рассказал об адаптации игрока в России

Кен Ван Дейк, агент полузащитника «Ахмата» Светослава Ковачева, поделился мыслями об игре футболиста в России.

«Светослав становится лучше и сильнее каждый день, все больше адаптируясь к российской лиге. Он освоился и отлично чувствует себя в России и Грозном. Я ни капли не удивлен такими его выступлениями и прогрессом, поскольку я абсолютно уверен в качествах Ковачева», — приводит «РБ Спорт» слова Ван Дейка.

Напомним, в августе «Ахмат» арендовал 25-летнего болгарина из «Арды».

В нынешнем сезоне на счету игрока 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.