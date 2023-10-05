КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей после матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной этого стал выход специалиста за пределы технической зоны в матче с «Уралом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Ранее стало известно, что КДК не накажет главного тренера клуба из Екатеринбурга Виктора Гончаренко за поведение после игры с «Ростовом».

Ранее «Локомотив» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Кубка России обыграл «Ростов» (3:1).

В РПЛ подопечные Валерия Карпина за 10 матчей набрал 10 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.