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Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, почему Марадишвили получает мало игрового времени в РПЛ

Российский хавбек выступает за московскую команду с 2021 года.
05 октября 2023 16:37
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил ситуацию с количеством игрового времени полузащитника Константина Марадишвили в чемпионате России.

«Марадишвили мало играет в РПЛ? Это связано с конкуренцией. В его силах эту ситуацию изменить, как только он будет показывать определенное качество игры. Марадишвили хорошо тренируется, в Кубке ему предоставляется игровое время, а в чемпионате он один из первых выходит на замену. Костя хорошо работает — к нему вопросов нет никаких», — приводит слова 39-летнего специалиста Sport24.ru.

Марадишвили перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в сентябре 2021 года. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провёл пять игр в РПЛ и отметился одним забитым голом.

источник: Sport24.ru
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