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Левитин оценил предложение УЕФА допустить юношеские сборные России до соревнований

Ранее с таким предложением выступил исполком спортивной организации.
05 октября 2023 16:47
автор: Глеб Шевяков

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин поделился мнением по поводу того, что исполком УЕФА призвал допустить российские национальные команды возрастом до 17 лет до международных турниров на условиях нейтрального статуса.

«Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования. Они же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию», — приводит слова Левитина «Спорт-Экспресс».

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Левитин заявил, что УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию
При этом сборная так и не допущена до соревнований.
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