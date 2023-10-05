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Левитин заявил, что УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию

При этом сборная так и не допущена до соревнований.
05 октября 2023 17:03
автор: Александр Кожевников

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин высказал мнение о возможном переходе РФС в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Уровень АФК ниже? Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации. ФИФА оставила в силе отстранение сборной? Это рекомендации МОК», — приводит слова Левитина «Спорт-Экспресс».

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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