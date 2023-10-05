«Валенсия» прокомментировала заявление Винисиуса в суде по делу о расизме

«Валенсия» сделала заявление после того, как форвард «Реала» Винисиус Жуниор дал показания в суде по делу о расизме в свой адрес.

Инцидент произошёл 21 мая 2023 года во время матча 35-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб играл против «летучих мышей». По показаниям бразильца по ходу встречи со стороны болельщиков соперника прозвучали расистские оскорбления в его сторону.

«В связи с опубликованной информацией о якобы сделанном в суде заявлении Винисиуса, что весь стадион «Месталья» кричал расистские оскорбления во время матча «Валенсии» с «Реалом» в прошлом сезоне, мы хотели бы выразить свое удивление, неприятие и возмущение! Как публично признал тренер «Реала» Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя приписывать это поведение всем на стадионе «Месталья». Клуб полностью осознаёт серьёзность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и лжи. Болельщиков «Валенсии» нельзя называть расистами, и «Валенсия» требует, чтобы Винисиус Жуниор публично извинился за своё заявление, сделанное сегодня утром», — приводит заявление клуба пресс-служба оранжевых.

Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. В текущем сезоне за королевский клуб он провёл шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт со «сливочными» действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.