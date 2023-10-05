Квинси Промес стал почти вдвое дешевле по версии Transfermarkt

Представлен рейтинг футболистов чемпионата России, которые больше всего подешевели в трансферной стоимости после летнего трансферного окна. Список опубликовал авторитетный портал Transfermarkt.
На первой строчке рейтинга оказался нападающий «Спартака» Квинси Промес. Форвард красно-белых потерял в стоимости пять миллионов евро и в данный момент оценивается в шесть миллионов.
Второе место топа занял полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, ставший на два миллиона дешевле и теперь стоит 16 миллионов евро.
Тройку замкнул одноклубник Промеса, защитник Георгий Джикия (-1 млн, 6,5 млн).
источник: Transfermarkt