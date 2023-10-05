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Квинси Промес стал почти вдвое дешевле по версии Transfermarkt

В настоящий момент нидерландский футболист стоит меньше десяти миллионов евро.
05 октября 2023 17:38
автор: Глеб Шевяков

Представлен рейтинг футболистов чемпионата России, которые больше всего подешевели в трансферной стоимости после летнего трансферного окна. Список опубликовал авторитетный портал Transfermarkt.

На первой строчке рейтинга оказался нападающий «Спартака» Квинси Промес. Форвард красно-белых потерял в стоимости пять миллионов евро и в данный момент оценивается в шесть миллионов.

Второе место топа занял полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, ставший на два миллиона дешевле и теперь стоит 16 миллионов евро.

Тройку замкнул одноклубник Промеса, защитник Георгий Джикия (-1 млн, 6,5 млн).

источник: Transfermarkt
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