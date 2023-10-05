Товарищеский матч сборных России и Кении будет учтён в рейтинге ФИФА

В Российском футбольном союзе сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Кении будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч сборных России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Сборная России встретится с национальной командой Кении в понедельник, 16 октября, на арене «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступлений в международных соревнованиях.