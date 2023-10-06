Быстров: Миранчуку нужно было валить из «Аталанты» летом

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку минувшим летом надо было уходить из итальянского клуба.

«Леха в матче со «Спортингом» был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что летом ему нужно было валить из «Аталанты». Не знаю, что заставило его там остаться», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В нынешнем сезон Миранчук провёл за клуб из Бергамо в общей сложности всего 56 минут, появившись на замену в трёх матчах (два в Серии А и одни — в Лиге Европы).