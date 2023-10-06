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Быстров: Миранчуку нужно было валить из «Аталанты» летом

Россиянин практически лишён игровой практики.
06 октября 2023 08:13
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку минувшим летом надо было уходить из итальянского клуба.

«Леха в матче со «Спортингом» был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что летом ему нужно было валить из «Аталанты». Не знаю, что заставило его там остаться», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В нынешнем сезон Миранчук провёл за клуб из Бергамо в общей сложности всего 56 минут, появившись на замену в трёх матчах (два в Серии А и одни — в Лиге Европы).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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