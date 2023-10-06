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Ибрагимович высказался о переезде игроков из топ-клубов Европы в Саудовскую Аравию

Минувшим летом швед завершил карьеру.
06 октября 2023 08:44
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в клубы Саудовской Аравии.

Отметим, что в этому году в азиатском чемпионате выступают бывшие нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звёздные игроки, ранее выступавшие в топ-командах Европы.

«Некотoрым футболистам, достигшим определенного урoвня, нельзя уйти на более низкую ступeнь и завершить карьеру по другому. Но для многих былo важно получить хороший кoнтракт, поскольку они недостаточно зарaботали за свою карьеру», - цитирует Ибрагимовича Daily Star.

По данным Transfermarkt, чемпионат Саудовской Аравии занимает 10-е место в мире по совокупной стоимости футболистов. Все игроки лиги оцениваются в 1,02 миллиарда евро.

источник: The Daily Star
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