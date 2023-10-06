Моуринью определился со следующим местом работы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не намерен продлевать контракт с «Ромой». Португальский специалист определился с местом будущей работы.

Как сообщает Todofichajes, Моуринью намерен попробовать свои силы в сборной. Отмечается, что Жозе готов рассмотреть предложения от топ-сборных — Англии Бразилии или Италии. На международной арене португалец хочет получить команду, которая нацелена на завоевание трофеев.

Жозе Моуринью возглавил «Рому» в июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 он помог римлянам стать первыми в истории победителями Лиги конференций. Контракт португальского наставника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Накануне, 5 октября, «Рома» на своём поле сыграла с «Серветтом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Жозе Моуринью разгромили соперника со счётом 4:0.