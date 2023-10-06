Гвардиола отреагировал на критику в адрес нападающего «Манчестер Сити» Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно критики в адрес форварда клуба Эрлинга Холанда.

Отметим, что 23-летний норвежский футболист выступает за «горожан» с июля прошлого года.

«У Эрлинга много голевых моментов. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире. Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймёте, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – цитирует Гвардиолу Goal.

В текущем сезоне Холанд провёл 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.