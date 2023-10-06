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Быстров: Клаудиньо явно снизил к себе требования

Бразилец в нынешнем сезоне не может выйти на свой привычный уровень.
06 октября 2023 09:15
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне РПЛ.

«Клаудиньо явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Возможно, он скучает по Малкому.

Но тот Клаудиньо, который только перешел в „Зенит“, и нынешний — это два разных футболиста», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

В 10 матчах нынешнего сезона РПЛ Клаудиньо записал на свой счёт два гола и две голевые передачи. «Зенит» после 10 туров набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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