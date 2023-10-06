Быстров: Клаудиньо явно снизил к себе требования

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне РПЛ.

«Клаудиньо явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Возможно, он скучает по Малкому.

Но тот Клаудиньо, который только перешел в „Зенит“, и нынешний — это два разных футболиста», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

В 10 матчах нынешнего сезона РПЛ Клаудиньо записал на свой счёт два гола и две голевые передачи. «Зенит» после 10 туров набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.