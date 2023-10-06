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Юрий Первак: «Спартаку» стоило приобрести Пиняева и Глушенкова вместо иностранцев

Красно-белые за последний год осуществили трансферы шестерых легионеров.
06 октября 2023 09:30
автор: Виталий Стопин

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак подверг критике трансферную политику красно‑белых. По его словам, команде стоит ориентироваться на внутренний рынок.

«От работы Пола Эшуорта создается ощущение, что в клуб взяли человека, который помогает делать деньги на трансферах, других мыслей у меня нет. Он — иностранец, у него нет российского будущего. При нём покупают только легионеров, а почему не взять игроков из России? Какой смысл брать иностранцев, если они такого же уровня?

Вот перешёл в «Спартак» Зиньковский, а почему было не купить вместе с ним Пиняева и Глушенкова, учитывая, что второй еще и бывший спартаковец? Они все клиенты Павла Андреева, которые лучше приобретенных легионеров. Там же ещё и Сарвели... Эта четвёрка могла закрыть проблемные позиции в «Спартаке» на долгие годы», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

За два минувших трансферных окна «Спартак» купил шестерых иностранцев. Состав красно-белых пополнили Томаш Тавареш (Португалия), Алексис Дуарте, Хесус Медина (оба — Парагвай), Срджан Бабич (Сербия), Олег Рябчук (Молдавия) и Тео Бонгонда (ДР Конго).

Сергей Пиняев и Максим Глушенков в декабре прошлого года перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Антон Зиньковский пополнил состав «Спартака» летом 2022 года. Вся эта троица является выпускниками академии «Чертаново».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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