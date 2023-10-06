Юрий Первак: «Спартаку» стоило приобрести Пиняева и Глушенкова вместо иностранцев

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак подверг критике трансферную политику красно‑белых. По его словам, команде стоит ориентироваться на внутренний рынок.

«От работы Пола Эшуорта создается ощущение, что в клуб взяли человека, который помогает делать деньги на трансферах, других мыслей у меня нет. Он — иностранец, у него нет российского будущего. При нём покупают только легионеров, а почему не взять игроков из России? Какой смысл брать иностранцев, если они такого же уровня?

Вот перешёл в «Спартак» Зиньковский, а почему было не купить вместе с ним Пиняева и Глушенкова, учитывая, что второй еще и бывший спартаковец? Они все клиенты Павла Андреева, которые лучше приобретенных легионеров. Там же ещё и Сарвели... Эта четвёрка могла закрыть проблемные позиции в «Спартаке» на долгие годы», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

За два минувших трансферных окна «Спартак» купил шестерых иностранцев. Состав красно-белых пополнили Томаш Тавареш (Португалия), Алексис Дуарте, Хесус Медина (оба — Парагвай), Срджан Бабич (Сербия), Олег Рябчук (Молдавия) и Тео Бонгонда (ДР Конго).

Сергей Пиняев и Максим Глушенков в декабре прошлого года перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Антон Зиньковский пополнил состав «Спартака» летом 2022 года. Вся эта троица является выпускниками академии «Чертаново».