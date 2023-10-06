ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Как они играют — безобразие». Бывший защитник «Динамо» Колодин — о последних матчах «Спартака»

Красно-белые не могут забить два матча кряду.
06 октября 2023 09:39
автор: Александр Поволоцкий

Экс-игрок сборной России Денис Колодин поделился мнением о последних результатах «Спартака».

Напомним, что красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ. В последнем матче Кука России «Спартак» проиграл «Динамо» (0:3).

«В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком»? Это «Спартак» очень плохо сыграл. «Спартак» — народная команда. Вот все её и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют — безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки», — цитирует Колодина «РБ-Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

источник: «РБ-Спорт»
Известно условие, при котором форвард «Интер Майами» Месси может вернуться в Европу
Футболист стал игроком американского клуба летом этого года.
06.10.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Юрий Первак: «Спартаку» стоило приобрести Пиняева и Глушенкова вместо иностранцев
Красно-белые за последний год осуществили трансферы шестерых легионеров.
06.10.2023 09:30
Футбол
автор: Виталий Стопин
Быстров: Клаудиньо явно снизил к себе требования
Бразилец в нынешнем сезоне не может выйти на свой привычный уровень.
06.10.2023 09:15
Футбол
автор: Виталий Стопин
Гвардиола отреагировал на критику в адрес нападающего «Манчестер Сити» Холанда
Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до 2027 года.
06.10.2023 09:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Моуринью определился со следующим местом работы
Португалец не хочет оставаться в «Роме».
06.10.2023 09:07
Футбол
автор: Виталий Стопин
Ибрагимович высказался о переезде игроков из топ-клубов Европы в Саудовскую Аравию
Минувшим летом швед завершил карьеру.
06.10.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров: Миранчуку нужно было валить из «Аталанты» летом
Россиянин практически лишён игровой практики.
06.10.2023 08:13
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.