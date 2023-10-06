«Как они играют — безобразие». Бывший защитник «Динамо» Колодин — о последних матчах «Спартака»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин поделился мнением о последних результатах «Спартака».

Напомним, что красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ. В последнем матче Кука России «Спартак» проиграл «Динамо» (0:3).

«В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком»? Это «Спартак» очень плохо сыграл. «Спартак» — народная команда. Вот все её и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют — безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки», — цитирует Колодина «РБ-Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.