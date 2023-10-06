Известно условие, при котором форвард «Интер Майами» Месси может вернуться в Европу

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионеля Месси может сыграть за европейский клуб в этом сезоне.

Как сообщает Inter Miami FC Hub, 36-летний футболист получит возможность в краткосрочную аренду в Европу в том случае, если команда не пробьётся в плей-офф MLS.

Соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до 2025 года. Аргентинский форвард провел за команду провёл 12 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 33 очка.