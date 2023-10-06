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Эдуард Мор считает, что ЦСКА уступает «Спартаку» по общему уровню игроков

Очная встреча команд пройдет 8 октября на стадионе красно‑белых.
06 октября 2023 10:10
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

Двукратный чемпион России считает, что армейцы уступают сопернику по уровню игроков.

«Сейчас у команд одинаковое количество очков, они идут в таблице рядом, на мой взгляд, заслуженно. ЦСКА по составу «Спартаку» уступает очень сильно. Но мы можем говорить о тренере ЦСКА Владимире Федотове. Не случайно его признали лучшим тренером в прошлом сезоне. Важно, чтобы «Спартак» не уступил ЦСКА в самоотдаче. Не сомневаюсь, что у армейцев не будет с этим никаких проблем, — приводит «Матч ТВ» слова Мора.

Отметим, что обе команды набрали по 16 очков, «красно‑белые» занимают пятое место в турнирной таблице, ЦСКА идёт шестым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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