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Франко Камоцци: Будет здорово, если Карпин заменит Абаскаля в «Спартаке»

Валерий Георгиевич сейчас совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
Франко Камоцци: Будет здорово, если Карпин заменит Абаскаля в «Спартаке»
06 октября 2023 10:09
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского футбольного «Спартака» Леонида Федуна, оценил возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых. Сейчас спартаковцев тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаля.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Спартака» может рассмотреть возможность приглашения Карпина в случае увольнения Абаскаля. Также в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака» СМИ называли бывшего рулевого сборной России Станислава Черчесова и нынешнего наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Грустно видеть, как „Спартак“ проигрывает в последних матчах. Абаскаль не самый подходящий тренер для красно-белых. Валерий Карпин? Будет здорово. Это хороший тренер, но я не уверен, что „Ростов“ отпустит его», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Валерий Карпин в настоящий момент является главным тренером сборной России и «Ростова».

«Спартак» в последнем туре РПЛ разгромно уступил самарским «Крыльям Советов» (0:4). Сейчас красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

источник: «РБ-Спорт»
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