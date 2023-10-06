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Генсек Федерации футбола Кении рассказал о выборе места проведения товарищеской игры с Россией

Игра пройдёт в Анталье.
06 октября 2023 10:19
автор: Александр Поволоцкий

Федерация футбола Кении не обсуждала вариант с проведением товарищеского матча со сборной России на территории РФ.

Напомним, что игра пройдёт 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан».

«Мы не обсуждали варианты проведения товарищеского матча наших сборных в Кении или России, а сразу остановились на организации мероприятия в Турции. Наша федерация выбрала Анталию и стадион Titanic Mardana Complex с целью организации сбора национальной команды. Именно по этой причине сборная Кении прилетит в Турцию заранее, 9 октября мы уже будем на месте, а команда России прибудет позже — после игры с Камеруном», — приводит Sport24 слова генерального секретаря ФФК Барри Отиено.

Добавим, что матч сборных России и Кении будет учтен в рейтинге ФИФА. Также команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против команды Камеруна. Встреча состоится 12 октября в Москве.

источник: Sport24.ru
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