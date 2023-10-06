Эдуард Мор: возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора игроков в «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об испанском наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

Напомним, что 34-летний специалист возглавил московский клуб в июне прошлого года.

«Возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов. В последнее время у него довольно большие полномочия, он имеет голос, может влиять на трансферную политику. Были приобретены футболисты «под Абаскаля», он стал заложником. Если есть футболисты, которые получают большую зарплату, главный тренер настаивал на их покупке, они должны играть, с него будут спрашивать», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ. В последнем матче Кука России «Спартак» проиграл «Динамо» (0:3).