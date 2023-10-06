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Петржела уверен, что «Зенит» обыграет «Сочи» и вернется на лидирующие позиции в таблице РПЛ

Клуб из Санкт-Петербурга не знает поражений три матча кряду.
06 октября 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды против «Сочи» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдёт в субботу, 7 октября, в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«После своих крайних неудачных игр «Зенит» обыграет «Сочи». Потому что у «южан» свои проблемы. Не могу сказать, что они слабый соперник. В российском чемпионате нет неудачных команд. Но я не верю, что произойдет чудо для «Сочи». Конечно, может всякое произойти. Но все-таки уверен, что «Зенит» достанет победу. Им тоже нужно стабилизироваться. Сейчас занимают непривычное для себя место - четвертое. Им нужно время, и они снова вернуться к лидерству. Их состав позволяет это сделать» - цитирует Петржелу ODDS.ru.

«Зенит» идет на четвертом месте в таблице, набрав 17 очков. «Сочи» идёт последним с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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